Un match per ripartire, una sfida al passato e una lotta sportiva. Domenica c'è Biella - Capo d'Orlando

La neve che fa una comparsata anche in città, l'aria delle Feste sempre più vicina ed un calendario che porterà Biella a due sfide consecutive al Forum. Prospettive interessanti che promuovono una ripartenza per l'Edilnol Biella che, dopo lo stop di Scafati, torna fra le mura amiche per sfidare Capo D'Orlando, attualmente al tredicesimo posto in classifica.



Qui Biella

A livello di classifica l'ultimo match è stato ininfluente ed ha comunque confermato la testa della graduatoria. Gli spunti di crescita sono stati molti, ma anche la consapevolezza che una giornata storta doveva arrivare prima o poi.

Donzelli, colpito alla testa durante il match con i Campani, non ha riportato conseguenze e sarà perfettamente ristabilito ed arruolabile.

Parlando del match, Capo basa il suo gioco su Johnson - autentico Totem dell'area - e Kinsey - ex giocatore di NBA ed Eurolega - che, con il nuovo innesto di Marco Laganà (vi dice qualcosa?) formano un trio di difficile lettura.

Per mantenere il Forum inviolato quindi il match passerà dalla difesa di squadra su questi tre elementi. Polite - Kinsay, idealmente è l'accoppiamento perfetto, mentre Omogbo potrebbe patire la maggiore stazza di Johnson. Parlando dell'ex di giornata, Marco Laganà, parliamo di un giocatore che ha avuto un impatto mostruoso con il campionato - dopo due partite viaggia a 23, 10 rimbalzi e 5 assist di media - segno di un talento limitato solo dagli innumerevoli infortuni, siamo sicuri che Saccaggi saprà prendersene cura in maniera appropriata.

Qui C. d'O.

Un roster eccellente ma parecchie buche, anche profonde, sul proprio cammino.

Il -40 contro Scafati e il -30 patito contro Napoli sono ricordi ancora freschi nella memoria dei Siciliani, ma che testimoniano anche una squadra che ha la tendenza di lasciarsi andare quando in difficoltà.

Biella dovrà porre massima attenzione al pick and roll Laganà - Johnson che può portare grandi difficoltà alla difesa, sarà una lotta per impossessarsi delle posizioni dominanti in campo che siamo sicuri non deluderà.

La Storia

Poteva essere la sfida ai fratelli Laganà - Marco e Matteo - insieme nella squadra che rappresenta la loro terra di origine. Sarà la partita solo dell'ex di giornata, Marco - Matteo è ai box - che tornerà sul parquet del Forum dopo un girovagare di qualche stagione che, suo malgrado, gli ha fatto conoscere più ospedali e riabilitazioni che parquet. Il giovane cresciuto in casa Rossoblù pare, però, tornato ai suoi livelli e sarà un piacere rivederlo su un campo che, speriamo, gli imporrà la legge della riconoscenza.