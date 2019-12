Scherma: Benedetta Repanati 26° alla Coppa del Mondo Under 20

La grinta non le manca e in Spagna ottiene un altro grandissimo risultato. Benedetta Repanati chiude in 26esima posizione alla Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Burgos. Più di 200 atlete provenienti da ogni angolo del globo per una gara molto sentita anche dalla compagine italiana. Un'ottima prova per la giovane biellese, che su 12 nazionali in gara è risultata tra le prime sei della prima squadra. Domani tornerà a casa per prepararsi al meglio in vista della manifestazione sportiva di Udine, in programma il prossimo mese.