Accordo Comital, assessore Elena Chiorino: "Rappresenta la futura riassunzione del 50% dei lavoratori"

Alla fine il braccio di ferro su Comital Lamalu si è risolto, ma il braccio che è rimasto a terra è quello dei lavoratori, o almeno di parte delle 120 persone coinvolte. Dopo giorni di botta e risposta ad altissimo tasso di infiammabilità, infatti, è stato firmato l'accordo per le due aziende di Volpiano. Le condizioni, però, sono quelle proposte (e imposte) dai compratori cinesi di Dingsheng Aluminium.

"La notizia della firma, da parte di Fim, Fiom e Uilm, dell'accordo con il gruppo Dingsheng, unico offerente del bando di cessione per la Comital, raggiunto dopo una lunga e complicata vertenza -commenta l'assessore Elena Chiorino- rappresenta un fatto significativo in quanto prevede la futura riassunzione del 50 per cento dei lavoratori dell'azienda di Volpiano. Il percorso, travagliato, che ha portato a questa intesa, condiviso con i rappresentanti sindacali e con i lavoratori, non finisce però qui per la Regione. Vigileremo costantemente sulla situazione e sul rispetto degli impegni dell'azienda e metteremo in campo ogni strumento a disposizione, qualora fosse necessario. La nostra priorità è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie e ci faremo parte attiva, con un costante dialogo con l'azienda e le parti sociali, affinché, in futuro, venga riassorbito il maggior numero di lavoratori".