Scuola Pallavolo Biellese quasi al completo per la partita fuoricasa contro la Pvl

Appuntamento oggi pomeriggio con la giornata 9 di campionato per i ragazzi della Serie C della Ilario Ormezzano Sai Spb. La squadra si misurerà sabato 14 dicembre alle 17 a Ciriè contro la Pvl Cerealterra.

“E’ la penultima in classifica – spiega il coach Federico Barazzotto - . Sembrerebbe una partita semplice ma non lo è più di tanto. Pvl infatti se l’è giocata e ci ha provato sempre. Fuori casa noi fatichiamo quindi dovremo andare a Ciriè preparati a giocare bene come abbiamo fatto sabato scorso, con una quadra quasi al completo”. Silvestrini infatti sta pian piano rientrando mentre sabato non ci sarà Ramella Santin.