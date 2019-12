La mela dall'albero alla tavola: Il nettare artigianale di Cascina Imperolo

Dall'albero alla tavola. Le mele di prima qualità di Cascina Imperolo si trasformano in due gustosi nettari, quello di mela classico e quello di mela e zenzero. Entrambi vengono realizzati con mele che pulite a mano e successivamente scottate, per poi essere passate e trasformate in una purea di frutta fresca che viene diluita con acqua e zucchero; per la seconda variante si aggiunge anche lo zenzero.

Grazie alla genuinità e alla freschezza delle mele coltivate, i nettari di Cascina Imperolo hanno una consistenza molto più densa di un classico succo: questa caratteristica, accompagnata al sapore inconfondibile, lo rendono ottimo per uno spuntino o per una merenda salutare.

Il meleto si trova a Gifflenga.

Per info: 347/2444902 - info@ilmeleto.com

