Incontri letterari, visite di presepi e Note Solidali: tutto pronto a Pralungo

Week end ricco di avvenimenti culturali e di svago a Pralungo. Sabato, alle 15, su iniziativa dei docenti, la scuola media ospiterà Paolo Roversi: scrittore, giornalista e sceneggiatore, Roversi collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per il cinema e serie televisive. Incontrerà i ragazzi e chiunque desideri partecipare per parlare del suo libro Il mistero dell'ombra dell'alba.

A seguire, alle 17 con partenza dalla piazza, inizierà un tour lungo le vie del paese per ammirare i 7 lavatoi dove sono stati allestiti da scuole, associazioni e cittadini altrettanti presepi e addobbi natalizi. In ogni lavatoio i ragazzi delle scuole medie reciteranno delle brevi scenette su storie e vecchie leggende di Pralungo. Al termine cioccolata calda allietati dai canti dei bimbi delle elementari. Domenica presso il polivalente un pomeriggio in musica con Note Solidali concerto dei ragazzi di Libera la voce con Barbara Capizzi e Federico Saccente.