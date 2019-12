Biella: Tutti al banchetto dei bambini della scuola materna di Ronco

Banchetto di beneficenza dei bambini per aiutare la loro scuola. Appuntamento in via Italia a Biella (di fianco alla chiesa della Trinità) domenica 15 dicembre dalle 8,30 alle 18,30 dove mamme e bambini allestiranno un banchetto con tanti manufatti in terracotta e idee regalo natalizie realizzate dai bambini e dalle maestre della scuola materna di Ronco.

Il ricavato di una divertente giornata di lavoro andrà alla scuola dell'infanzia di Ronco, per supportare migliorie e acquistare materiale didattico.