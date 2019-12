Dal Nord Ovest - Auto distrutta dalle fiamme sul raccordo

Autovettura a fuoco, intorno alle 12 di sabato, sulla bretella tra la Torino - Milano e la A26. Due squadre del dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale Vercelli, distaccamento di Livorno Ferraris e gruppo volontario di Santhià sono intervenute per tamponare l'emergenza. All’arrivo, il personale si è occupato di estinguere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le squadre sono ancora al lavoro: l'utilitaria è andata del tutto distrutta dalle fiamme.

Il nodo A4/Diramazione A26 Trafori è stato chiuso per il traffico proveniente da Milano e diretto verso la A26 Genova Voltri, per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area.