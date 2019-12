Si capotta tra Cossato e Lessona: seri danni all'auto ma ne esce illeso FOTO

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per l'automobilista rimasto coinvolto poco prima delle 20 di oggi, sabato 14 dicembre, in un sinistro autonomo al confine con i comuni di Cossato e Lessona.

Per cause ancora da definire, sembra che il ragazzo al volante abbia toccato con la propria Ypsilon 10 un muretto girandosi e capottandosi violentemente su di un lato della fiancata. Il giovane è rimasto miracolosamente illeso mentre il mezzo ha riportato seri danni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e garantito la viabilità fino all'arrivo delle forze dell'ordine.