Sandigliano, dopo la rapina e i furti implementa la videosorveglianza. Masiero: "Dobbiamo tutelarci"

Anche Sandigliano si mobilita per aumentare la sicurezza sul proprio territorio. La rapina in villa del 14 novembre è ancora bene presente negli abitanti così come i 4 furti messi a segno all'inizio di dicembre. "Purtroppo dobbiamo tutelarci -commenta il sindaco Mauro Masiero- la rapina in villa con la cassaforte tagliata e i colpi piazzati ultimamente ci hanno fatto capire che siamo bastonati e dobbiamo correre ai ripari".

E infatti questa settimana sono iniziati i lavori di videosorveglianza, 55 mila euro stanziati a suo tempo per la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni. "Stiamo posizionando le telecamere nelle principali strade e alcune minori -prosegue il primo cittadino-. Da tempo l'amministrazione ha messo a bilancio questi soldi che serviranno a coprire circa il 70% del paese. Ma questo è solo l'inizio, nel 2020 implementeremo ancora con altra apparecchiatura. Bisogna cercare di capire le entrate e uscite dal territorio comunale di queste bande organizzate e sostenere così il lavoro di carabinieri e polizia".

L'amministrazione Masiero non si ferma e nei prossimi giorni aderirà anche alla proposta delle prefettura. "Abbiamo ricevuto la richiesta di adesione al protocollo Controllo di Vicinato - conclude Masiero- nel quale viene chiesto quanti comuni siano interessati. Posso dire che Sandigliano ci sarà".