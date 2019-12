Perde il controllo della sua Mercedes e va a sbattere sui parapedoni del ponte di Chiavazza FOTO

Nuovo incidente stradale nel Biellese. Poco dopo le 18 di stasera, sabato 14 dicembre, una Mercedes ha finito la sua corsa contro i parapedoni del ponte di Chiavazza. Dai primi riscontri sembra che il conducente abbia perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre agli agenti di polizia per i rilievi del caso, anche il carro attrezzi per la rimozione dell'auto. Fortunatamente l'automobilista è rimasto illeso. Ora sono in atto le operazioni di rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata.