Biella piange la morte del giovane Manuel, oggi i funerali al Villaggio La Marmora

Dolore e profondo cordoglio davanti alla chiesa del Villaggio La Marmora. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre, Biella ha porto il suo ultimo saluto a Manuel Fabbro, il giovane scomparso in questi giorni a causa di un male incurabile all'età di 19 anni.

Molti, tra parenti, amici e parrocchiani, si sono stretti alla famiglia del ragazzo, già sofferente per la recente perdita della nonna Angela. Un altro gravissimo lutto per la città di Biella, ancora sconvolta dalla prematura perdita di un'altra giovane come Anna Maria Coda Zabetta a soli 28 anni.