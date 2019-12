Scontro in via Salvo D'Acquisto: donna grave in ospedale – ULTIMI AGGIORNAMENTI

Aggiornamento delle 10.10

È in condizioni gravi la donna di Biella rimasta coinvolta, insieme ai genitori, nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, venerdì 13 dicembre, poco dopo le 22, all'incrocio tra via Salvo D'Acquisto e via Rigola a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano viaggiando sulla propria Fiat Idea quando all'incrocio si sono scontrati con un'Audi guidata da una donna residente nel Novarese. La 41enne si trovava al lato del guidatore.

Entrambi i conducenti, una volta trasportati in ospedale, sono stati sottoposti ai controlli di rito. Sono attesi nei prossimi giorni i risultati per stabilire o escludere eventuali alterazioni psicofisiche determinate da alcool o sostanze stupefacenti. Il mezzo del testimone è stato colpito dai detriti scagliati a forte velocità dall'impatto tra le due auto.

Ore 23.26

E' stata estratta dai vigili del fuoco di Biella, e soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118, la giovane che viaggiava sull'auto in compagnia dei suoi genitori. L'incidente è avvenuto questa sera, venerdì 13 dicembre poco dopo le 22, all'incrocio tra via Salvo D'Acquisto e via Rigola. L'altra automobilista ha riportato ferite lievi. Illesi il padre e la madre della giovane ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. La dinamica dello scontro è affidato agli agenti della polizia stradale anche con l'aiuto di un terzo automobilista presente ai fatti e testimone dell'incidente. E' intervenuta per la viabilità anche una pattuglia della squadra volante.