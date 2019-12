A fuoco canna fumaria, tre squadre dei vigili del fuoco a Roppolo

Intervento dei vigili del fuoco in un'abitazione di Roppolo. Poco dopo le 11.30 di oggi, sabato 14 dicembre, una canna fumaria ha preso improvvisamente fuoco e la proprietaria dell'alloggio ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitate tre squadre che, in poco tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme. La zona è stata messa in sicurezza e fortunatamente non si registrano danni al tetto.