Raduno degli artiglieri a Torino: penne nere da Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna FOTO

Domenica 24 novembre, nella sede ANA Torino Nord in Torino, si è svolto il 3° raduno degli artiglieri che svolsero il servizio militare di leva tra il 1976 e il 1991 a Susa nelle Caserme Cascino ed Henry del Gruppo Artiglieria da Montagna Pinerolo.

Gruppo Artiglieria

Fino a tutto il 1975 il gruppo Pinerolo, composto da tre batterie 7°- 8° – 9°, era ubicato a Tolmezzo e solamente nel 1976, essendo stato soppresso il Gruppo Susa composto dalla 1° e 40° batteria, venne trasferito in Piemonte, a Susa, alle dipendenze della Brigata Alpina Taurinense dove, quale erede del 4° Reggimento di Artiglieria Alpina, prese il numero 4, mentre le batterie presero la numerazione 7 – 8 – 40.

Il raduno

Malgrado le avverse condizioni meteorologiche della giornata,la partecipazione delle penne nere provenienti da Piemonte, Liguria ed Emilia è stata notevole e lo sarebbe stata ancor di più se in molti non fossero stati bloccati da allagamenti, frane e nevicate. Al raduno oltre ai militari di truppa hanno partecipato ex Comandanti di Gruppo e di Batteria, Sottotenenti d’Arma e del Servizio Veterinario, a dimostrazione di quanto sia forte, anche dopo decine d’anni dal congedo, il senso di appartenenza al reparto e la voglia di riabbracciare i commilitoni persi di vista.

Durante la manifestazione è stato proiettato un filmato sulle capacità operative delle batterie nelle versioni autotrainate e someggiate nonché sul loro possibile impiego in operazioni a favore di popolazioni colpite da calamità.

Un commosso pensiero è stato rivolto ai commilitoni “andati avanti” e anche a quei valorosi instancabili compagni di tante fatiche che furono i muli. La giornata è trascorsa veloce tra momenti di grande allegria e altri di malinconica nostalgia pensando alla gioventù passata e a un mondo che non esiste più. "Si ringraziano gli organizzatori tutti - spiegano - in particolare Vito Latona per l'ospitalità della sezione ANA Torino Nord e il Capitano Veniero Venieri già al lavoro per nuovi raduni".

