Porte aperte all'Oasi di Chiavazza per la festa patronale FOTOGALLERY

Settimana importante quella che ha appena vissuto l'O.A.S.I. di Chiavazza. Domenica 8 dicembre, in occasione della sua festa patronale, la struttura ha aperto le porte a tutti i cittadini per raccontarsi e farsi conoscere.

Il Presidente dell'Ente, Don Remo Baudrocco, si è rivolto ai presenti affrontando un tema molto delicato. "Le case di riposo oggi stanno vivendo un momento difficile: spesso non superano i controlli previsti dalla Legge, gli anziani sono sempre più soli, la Pubblica Amministrazione è assente e le rette sono sostenute principalmente dai famigliari".

In questa occasione sono stati definiti gli obiettivi per il nuovo anno. In particolare la Casa di Riposo intende dare continuità alle certificazioni che vantano la sua qualità, vuole promuovere il progetto 'Liberi da contenzione', desidera instaurare un maggiore dialogo con le istituzioni e garantire dignità umana a tutti i suoi ospiti.

Il Direttore della Struttura, Paola Zago, ha fornito alcuni dati interessanti e ha lasciato un invito positivo: "dal bene nasce il bene, ci sono sempre spunti per il miglioramento".