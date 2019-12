Servizi, assistenza e cura dell'automobilista: Viaggio all'interno di Aci Biella VIDEO

Nata nel 1913, da sempre Aci Biella si occupa della sicurezza stradale degli automobilisti con assistenza al veicolo e alla persona. I servizi che propone sono completi: dall'immatricolazione al momento dell'acquisto ai bolli per il mantenimento del veicolo, oltre a tutti i servizi accessori che possono essere il recupero dei punti della patente, il rinnovo della patente, le agevolazioni sulle polizze assicurative. Infine, i servizi relativi alla duplicazione delle patenti e delle patenti internazionali.

Per scoprire nel dettaglio tutti i servizi della storica struttura in viale Matteotti, Newsbiella ha intervistato gli impiegati che lavorano agli sportelli per garantire sempre all'automobilista di essere tutelato e assistito al meglio. "Mi auguro - ha commentato il presidente Andrea Gibello a chiusura dell'intervista - che ci siano più incentivi nella possibilità di sostituire auto inquinanti con quelle ibride o elettriche, quindi ecologiche".