Santa Messa a Oropa per i coordinamenti territoriali della Protezione civile del Piemonte FOTO

Numerosa partecipazione questa mattina alla Basilica Antica di Oropa per la Santa Messa che ha visto riunite tutti della Protezione civile del Piemonte. Presenti molti volontari e funzionari, tra cui Cleto Canova, riconfermato da qualche giorno alla guida del Coordinamento della Provincia di Biella. Tutti in preghiera e in raccoglimento di fronte alle parole del parroco Ezio Magagnato, cappellano regionale della Protezione civile, giunto per l'occasione direttamente da Torino.