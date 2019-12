Prove di soccorso dopo una valanga: esercitazione del Soccorso Alpino Biella alle pendici del Monte Rosso FOTO

Una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino di Biella hanno preso parte nella giornata odierna ad un'esercitazione, di scena alle pendici del Monte Rosso. I volontari hanno affrontato una simulazione di intervento in emergenza dopo una valanga. L'addestramento è stato reso il più veritiero possibile proprio per consentire ai presenti di comportarsi correttamente in casi simili.

Grande attenzione è stata dedicata, oltre alla parte tecnica, anche agli aspetti sanitari relativi all'estrazione del paziente, alla suo trattamento sanitario per prepararlo alla seguente ospedalizzazione. Modalità già viste durante i corsi precedenti di BLSD e dell'allegato B del 118 Piemonte. "Spesso sembra che l'intervento sia finito dopo il ritrovamento - precisa Claudio Negro del Soccorso Alpino Biella - ma è l'inizio delle operazioni necessarie per far arrivare il paziente in maniera ottimale all'ospedale".