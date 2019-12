Biella riabbraccia la piscina Rivetti: inaugurazione e taglio del nastro FOTO

Ora Biella può tornare ad abbracciare la sua piscina Rivetti. Oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo fresco dei lavori di restyling, dopo l'intervento di ristrutturazione da 800mila euro (per tutti i dettagli del progetto clicca qui).

Alla presenza delle autorità e degli allievi dei diversi corsi, il primo cittadino di Biella Claudio Corradino ha proceduto al taglio del nastro. Soddisfatto l'assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Sono contento che i lavori si siano conclusi. È stato un intervento impegnativo non solo per l'entità della cifra ma anche per i problemi imprevisti riscontrati in corso d'opera. Ma nonostante tutto siamo riusciti a concludere il tutto in cinque mesi. Un ringraziamento va agli uffici comunali”.

Concorde anche il vice sindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “La piscina Rivetti è un fiore all'occhiello di questa città. Dopo mesi, i cittadini possono tornare a usufruire dei servizi di questa struttura. È un progetto nato dalla passata amministrazione e portato a termine da questa giunta. Rivolgo un ringraziamento a Cavicchioli e all'ex assessore Leone per il loro lavoro”.