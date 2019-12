Gli incidenti domestici al centro dell'ultimo appuntamento del 2019 con il caffè del benessere

Giovedì 12 dicembre, al salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, nell’ambito del Caffè del Benessere (organizzato dall’Associazione ANZITUTTO in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese) si è parlato di incidenti domestici con la dottoressa e assistente sanitaria Roberta Chigione e con Simona Andreone del dipartimento di prevenzione dell'Asl Biella.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono causa importante di malattia e di mortalità nei paesi industrializzati e non risparmiano nessuna fascia di età anche se interessano soprattutto gli anziani, oltre che i bambini.

Statisticamente il 70,4% di tutti gli incidenti ha come vittima una donna e poco meno del 30% riguarda gli uomini. Il 36% riguarda gli over 65 anni e il 4,5% ha come vittima un bambino sotto i 5 anni.