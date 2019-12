Vola Pallacanestro Biella U16, vittoria contro Cus Torino 72-48

Nell’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato Under 16 Eccellenza, Pallacanestro Biella ha ospitato al Forum il CUS Torino, formazione nelle ultime posizioni della classifica. Doveva essere una partita senza storia e i primi minuti hanno confermato tale previsione: a metà del primo quarto i padroni di casa erano già avanti di 9 punti. Poi però, a causa di un ritmo rallentato e di una difesa poco aggressiva, i torinesi si sono riavvicinati, chiudendo il primo quarto sotto di soli 3 punti. Nelle successive seconda e terza frazione, grazie ad una adeguata difesa e a qualche contropiede, la partita si è incanalata sui giusti binari: i biellesi hanno preso il largo, acquisendo un vantaggio di 21 punti.

Senza storia l’ultimo quarto con il punteggio finale che si è stabilizzato su un distacco di 24 punti a favore dei lanieri. Tutti a referto i ragazzi di Squarcina, mentre tra i volenterosi ospiti i migliori sono stati Bargossi e Grillo. In concomitanza con la partita di Biella, si disputava a Moncalieri il posticipo dell’ultima giornata di andata tra Campus Piemonte ed Junior Casale, terminata con la prima sconfitta della stagione dei monferrini (66 a 71). In questo modo la classifica alla fine del girone di andata vede Biella e Casale appaiate al comando con 20 punti. Prossimo impegno per Pallacanestro Biella, a Torino, sabato 21 dicembre con TAM TAM A.S.D., sconfitta nella partita dell’andata 77 a 63.

Pallacanestro Biella – Cus Torino 72–48

Parziali: 17-14 , 35-24 , 53-32

Tabellini

Pallacanestro Biella : Finetti 4, Murgia 11, Ramella Pajrin 7, Zordan 4, Gagliano 6, Rapano 6, Aimone 9, Roncarolo 5, Scaglia Rat 4, Vangi 12, Perla 4. Allenatore: Squarcina Assistente: Musso.

Tiri liberi: 7 su 10 : Falli: 11 . Nessuno uscito per 5 falli.

Cus Torino: Bargossi 18, Caria 4, Dalmasso 3, De Marco, Franco, Grillo 15, Grossi, Magnano 4, Odetti 4, Savio, Zattarin. Allenatore: Ancona