Biella Rugby in trasferta al Carlini per giocare contro CUS Genova

Trasferta a Genova sul campo degli universitari biancorossi è il programma del weekend per Aldo Birchall, Darrel Shelford e i ventitré uomini scelti per affrontare il prossimo avversario.

Reduci da una sosta del campionato, gli atleti gialloverdi hanno continuato ad allenarsi duramente sui campi di via Salvo D’Acquisto e in palestra: “Ci siamo allenati in modo diverso, a qualche giocatore abbiamo concesso qualche giorno di libertà in più non allenandoci al venerdì. Abbiamo recuperato le forze, ovviamente senza mai perdere di vista l’obiettivo che al momento è focalizzato sulla prossima partita” spiega Aldo Birchall.

Di Cus Genova, pochi e recenti ricordi: nella stagione passata, la prima bruttissima sconfitta 44-8 subita in trasferta, a detta di Birchall “La squadra che ci ha fatto capire per prima cosa significa giocare in Serie A”, e una gara combattuta e vinta al ritorno, sul campo di Biella con il punteggio di 33-26, sotto gli occhi di un numerosissimo pubblico, per la prima volta accomodato sulla nuova tribuna. L’head coach inglese continua: “Torniamo in campo dopo due settimane e dopo un pareggio che ci fa pensare di aver lasciato due punti per strada, quindi dobbiamo affrontare la prossima gara con l’intento di fare del nostro meglio. Cus Genova è una squadra molto fisica, molto pesante, brava a gestire il pallone e a mantenere il possesso, cercando anche di dominare fisicamente il territorio. Giocano molto bene in casa e nonostante la loro attuale posizione nell’attuale classifica, sono una molto difficili da dominare. Noi dobbiamo essere a posto a livello mentale per dare battaglia. Lo dico sempre: ogni partita è una storia a sé. Se noi scendiamo in campo consapevoli, rispettando l’avversario, ma mantenendo il giusto atteggiamento eil giusto spirito combattivo, abbiamo la possibilità di ottenere una buona prestazione. Questo è l’obiettivo”.

Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977.

Serie A – Rd. 7. 15.12.19: Amatori Alghero – Settimo Torino; I Centurioni – Pro Recco; Cus Ad Maiora Torino - Rugby Milano; Cus Genova - Biella Rugby; Parabiago - Acc. Naz. I. Francescato.

Classifica: Acc. Naz. I. Francescato punti 25; Settimo Torino 22; Biella Rugby 21; Pro Recco 18; Cus Ad Maiora Torino e Parabiago 16; Rugby Milano 12; Cus Genova 6; Amatori Alghero 5; I Centurioni 2.

IL WEEKEND GIALLOVERDE

SERIE C2

14 dicembre La Drola vs Biella Rugby a Torino alle 14.30.

SERIE A Femminile

15 dicembre Cus Pavia vs Biella Rugby alle 14.30.

UNDER 18

15 dicembre Biella Rugby vs VII Torino alle 11.

UNDER 18 Femminile

15 dicembre Raggruppamento area Lombardia a Seriate (Bg) dalle 11.

UNDER 14

14 dicembre Biella Rugby vs Ivrea – triangolare Rivoli/Volvera/Brc a Rivoli. Alle 15.30.

PROPAGNADA

15 dicembre Raggruppamenti U12 a Monclieri (To) e U8/U10 a Volpiano (To). U8 e U10.