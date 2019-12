Pichetto (FI) sul Governo: "Bizzarro. A parole vuole abolire Imu capannoni ma poi boccia mio emendamento"

"Non basta dichiarare che si comprende e poi si mantengono tasse ingiuste. Infatti, il governo e la maggioranza, pur condividendo che i proprietari degli immobili dichiarati inagibili e di fatto non utilizzabili dovrebbero essere esentati dal pagamento dell'Imu, ha respinto il mio emendamento 95.83 alla legge di Bilancio. Un comportamento a dir poco bizzarro. Ma quello che è certo è che ci riproverò, per abolire un balzello che serve soltanto a fare cassa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.