Lucia Azzolina (M5S) in visita a Mosso e Valle Mosso: “Confronto sul futuro della scuola”

“La scuola, diceva Calamandrei, è l’unica istituzione che può trasformare i sudditi in cittadini. Solo la scuola può compiere questo miracolo. Lo vediamo accadere ogni giorno, dentro le aule. Lo vediamo negli occhi dei nostri ragazzi che, quando raggiungono obiettivi alti comprendono quale orgoglio, quale fierezza possano nascere dall’aver lavorato bene, nel rispetto, nella legalità”. Queste le parole pronunciate dal sottosegretario all'Istruzione Lucia Azzolina, di scena all'auditorium di Mosso per il convegno dal titolo “Cambiare la scuola nel mondo che cambia”.

“Oggi sono stata in visita a Mosso e nelle scuole di Valle Mosso, dove ho potuto incontrare dirigenti, personale, studenti. Ringrazio tutta la comunità biellese per questa giornata in cui ci siamo confrontati sul futuro della scuola. Su cosa faremo come Ministero – prosegue l'esponente pentastellato - Dopo l'ok, ormai prossimo, al decreto scuola e dopo la legge di bilancio lavoreremo a una visione nuova. No, niente riforme calate dall'alto. Ma lavoreremo al rilancio della formazione degli insegnanti, del loro reclutamento, all'innovazione didattica, che dovrà mettere al centro gli studenti”.