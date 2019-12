Botta e risposta Pella-Ramella Pralungo, Foglia Barbisin: “Invito tutti a moderare i toni della discussione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In questi ultimi giorni si è sviluppato un botta e risposta dai toni molto accesi tra l’Onorevole Roberto Pella ed il Vice Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo. Dal momento che nel dibattito tra le forze politiche non appare una chiara contrapposizione nei contenuti, desidero tuttavia richiamare tutti, me compreso, ad utilizzare toni rispettosi delle varie posizioni. Ringrazio l’Onorevole Pella delle parole di apprezzamento nei miei confronti e ricambio la stima per la sua opera da parlamentare e all’interno di ANCI in favore del Biellese, come già ho potuto esprimergli personalmente durante la recente telefonata chiarificatrice.

Detto questo, stemperato il clima da polemiche che ritengo poco produttive (ma sono certo che sia Ramella che l’Onorevole Pella sono già giunti alle medesime mie considerazioni) non posso esimermi dal condividere il merito di quanto sostenuto dal Vice Presidente Ramella circa il ruolo tenuto dalla Provincia in passato e sul fatto che non vi può essere alcun parallelismo tra presunte ristrettezze economiche dell’Ente (peraltro ormai quasi ampiamente superate grazie al lavoro dichi mi ha preceduto) ed il procedimento autorizzativo incardinato presso gli Uffici provinciali. Come già dichiarato dal Vice Presidente, con cui non ho alcuna divergenza di vedute sull’argomento, non è infatti previsto alcun beneficio economico in favore della Provincia in caso di realizzazione della discarica, e di fatto, il progetto era già stato respinto.

Spero che sia chiaro a tutti i cittadini che nella vicenda “Brianco” la Provincia di Biella non è chiamata ad esprimersi tramite i propri organi politici sul fatto se sia opportuno o meno costruire la discarica. Gli Uffici interni sono tenuti al rispetto delle leggi e del quadro normativo che non è discrezionale e che non è stato definito dalla Provincia di Biella ma da altri Enti legiferanti. Risulta inoltre, che il Comune in cui si realizzerebbe l’opera, sia stato a suo tempo reso edotto sulle possibili vie da percorrere ove avesse inteso scongiurare il progetto. Alla luce di quanto esposto, nessuna presa di posizione potrà essere espressa né dal Consiglio né dalla Presidenza, che peraltro, sarebbe del tutto controproducente in quanto potrebbe essere strumentalizzata dalla parte delusa al fine di impugnarne nuovamente le risultanze per carenza di imparzialità.

In situazioni di così grande importanza mi sento di invitare tutti, dai partiti politici ai colleghi Sindaci ed amministratori locali, fino ai Parlamentari, passando dai nostri rappresentanti in Regione, ad un approccio serio e costruttivo, evitando fughe in avanti per accaparrarsi un articolo di giornale in più degli altri. In questo momento dobbiamo evitare uscite meramente politico-partitiche e lavorare tutti quanti per il territorio”.