Natale nel Cuore di Biella: gli appuntamenti per il weekend di Santa Lucia

Prosegue il ricco calendario di Natale nel Cuore di Biella voluto da pro loco di Biella Valle Oropa, Comune di Biella, Confesercenti del Biellese e Noi del Piazzo.

Per il fine settimana di Santa Lucia tanti appuntamenti fissi che si svolgeranno sia sabato che domenica come il Giro in Pony ai Giardini Zumaglini dalle 15 alle 18, la Casetta di Babbo Natale in via Duomo dalle 15 alle 18 e il Trenino di Babbo Natale dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Sabato 14 dicembre invece ci sarà:

Mercatino della solidarietà sotto i portici di Palazzo Oropa;

Christmas Cridis, festa degli auguri in piazza Cossato dalle 10 alle 17;

L’esposizione di Harley e giro in quad per bambini e concerto in piazza Casalegno dalle 14;

Il Mimo comico in piazza Santa Marta alle 17,30. Lo spettacolo del Mimo rappresenta l’espressione d’arte più pura e internazionale del teatro di strada. Si dispone dei migliori artisti protagonisti di questa meravigliosa espressione d’arte che negli ultimi anni è arrivata a padroneggiare in numerosi varietà televisivi;

Big Silent Night Music al teatro Sociale Villani alle 20,45.

Spostata invece la Calata degli gnomi della lana che doveva partire in piazza Duomo alle 16,30. L’appuntamento imperdibile ci sarà domenica 22 dicembre poco prima del Natale.

Questo il programma di domenica 15 dicembre:

Motogiro benefico con partenza dal Piazzale Casalegno. Ritrovo alle 8,30 e i proventi verranno consegnati alla Domus Laetitiae;

Mercato a cura dell’associazione provinciale ambulanti in piazza Vittorio Veneto;

Mercatino degli Archi 2° edizione in piazza Cisterna al Piazzo dalle 10 alle 18;

Letture natalizie di Cristina D’Agostino con “Cappuccetto Giallo” alle 10,30;

Spettacolo del Mago Ale in piazza Santa Marta alle 16. Lo spettacolo del Mago Ale. Professionista biellese che farà divertire grandi e piccini. Il mago barbuto dalle mille risorse, riuscirà a stupire con semplici trucchi di magia e grandi trucchi di “prestidigitazione” coinvolgendo bambini e adulti nel suo spettacolo.