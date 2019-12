Cossato, comune e pro loco in piazza per Telethon

Il Comune di Cossato e l’Associazione Pro Loco Cossatese aderiscono anche quest’anno alla campagna promossa dalla Fondazione Telethon per la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica italiana d'eccellenza contro le malattie genetiche rare. Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre i volontari dell’Associazione Pro Loco Cossatese scenderanno in piazza con un banchetto per la distribuzione ai cittadini di un grande cuore di cioccolato fondente, al latte o con granella di biscotto (edizione speciale) con un'offerta minima di 12 euro, il cui totale del ricavato sarà versato alla Fondazione Telethon. Il banchetto sarà presente sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 17 circa, in Piazza Chiesa a Cossato. Il Cuore di cioccolato Telethon vale molto di più di un semplice regalo, aiuta la Fondazione a realizzare la speranza di una vita migliore e di una cura per molte persone con malattie genetiche rare. Donalo a chi ami e sostieni la ricerca Telethon.