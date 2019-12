Cavaglià inaugura il campo per l’elisoccorso notturno

Con l'arrivo dell'elisoccorso del 118, in programma domani, sabato 14 dicembre, alle 18:30 sulla zona di atteraggio realizzata presso il campo sportivo di Via Rondolino, Cavaglià inaugurerà il campo per elisoccorso notturno.

Questo sarà il momento conclusivo della cerimonia che inizierà alle 17 al Salone Polivalente, con il saluto del sindaco, Mosé Brizi, il quale spiegherà i lavori svolti. A seguire gli interventi di Davide Tezzon, Presidente della Croce Rossa di Cavaglià, e Valentina Crepaldi, Priore della Festa dei Giovani, comitati che hannno contribuito alla realizzazione dell'opera.

Alle 17:20 i volontari della Croce Rossa terrano una breve lezione sui comportamenti da tenere in caso di malori ed incidenti. Alle 17:45, il dottor Roberto Colombo, responsabile delle aree di atterraggio notturno dell'elisoccorso, illustrerà l'organizzazione del servizio da parte della Regione Piemonte.

Alle 18:10, il trasferimento in Via Rondolino, dove ci sarà la benedizione del campo di atteraggio, in attesa dell'arrivo del 118.