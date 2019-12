Aperitivo per gli Auguri di Natale con il team BeautyMed al gran completo. Appuntamento al centro estetico del Dott. Paris in via della Vittoria 31 a Chiavazza, dalle 17 alle 20 per un brindisi prima del Natale in compagnia.

A tutti i partecipanti verrà inoltre lasciato un piccolo pensierino natalizio per augurare buone feste.