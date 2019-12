Dal Nord Ovest - Furgoncino finisce fuoristrada: 2 uomini incastrati

Furgoncino sbanda ed esce fuoristrada finendo sui campi. L'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un solo veicolo è avvenuto questa mattina a Crescentino sulla SP 31 bis. All'interno del furgoncino sono rimasti bloccati il guidatore e il passeggero, estratti dalla squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris (Comando Vercelli) intervenuti intorno alle 10. I Vigili del Fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza dell'area, scortati dai Carabinieri per i rilievi del caso. Presenti i sanitari del 118 che hanno preso in carica i 2 uomini dopo l'estrazione dal mezzo.