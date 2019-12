Dal Nord Ovest - Caresana: Violenza sessuale su minori, indagati 5 educatori. Casa famiglia sotto sequestro

In queste ore è in corso un’operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli che sta dando esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo di una casa famiglia a Caresana, oltre che alla misura del divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico di cinque educatori della comunità, a seguito di condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra le mura della struttura. Seguiranno aggiornamenti.