Biella: investimento di cinghiale a Pavignano. Carcassa dell'ungulato recuperata

Incidente ieri sera poco dopo le 18,30 sulla strada provinciale 100 che collega Biella a Piedicavallo. Un cinghiale è stati investito e è rimasto sull'asfalto in mezzo alla carreggiata tra Pavignano e Andorno. Illeso l'automobilista che ha rimediato qualche danno alla carrozzeria della sua auto ma comunque ha potuto riprendere il cammino. Ad occuparsi della viabilità una pattuglia della polizia stradale che ha segnalato l'emergenza, delimitando il perimetro della carcassa con il fuoco, in attesa dell'arrivo degli operatori della provincia di Biella per il recupero della carcassa.