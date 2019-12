Arriva la neve e primi disagi alla guida: incidente tra auto ad Andorno Micca FOTO

Primi disagi alla viabilità per gli automobilisti biellesi, alle prese con i primi effetti della nevicata di queste ore. Molto probabilmente, a causa del manto stradale scivoloso, due auto si sono scontrate a Locato, nel territorio di Andorno Micca nella prima mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre. Un terzo veicolo, per evitare il contatto, è finito fuori strada impattando contro la segnaletica stradale. Secondo le prime testimonianze, pare che una donna sia rimasta ferita nel sinistro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il carro attrezzi per la rimozione dei mezzi.

Seguiranno aggiornamenti.