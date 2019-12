Riprese al Castello di Castellengo con protagonista lo chef Cannavacciuolo FOTO

Tappa biellese per Antonino Chef Academy, il talent culinario di Sky Uno con protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il Castello di Castellengo, sede dell'azienda vitivinicola Centovigne di Magda Zago e Alessandro Ciccioni è stato al centro della quinta puntata, la penultima della serie, della trasmissione, in onda martedì scorso, con prove di cucina tra gli aspiranti chef in gara.

“È stata un'esperienza fantastica – confida Ciccioni – e siamo onorati di essere stati scelti per le riprese in esterna del programma televisivo. Lo staff cercava un'azienda vinicola dell'alto Piemonte che unisse diversi aspetti, a partire dalla presenza di una residenza storica. Lo stesso Cannavacciuolo conosceva i nostri vini e questo ci ha riempito di soddisfazione”.

La puntata è stata registrata il 25 settembre scorso e, in tal sede, i giovani cuochi si sono occupati di enologia per una degustazione di tre prodotti locali come il Nebbiolo, l'Erbaluce e il Nebbiolo rosato. Tre vini diversi da accostare a tre portate per la realizzazione di un menù da proporre all'attenzione dello chef stellato. Lo stesso Ciccioni, enologo esperto, insieme al sommelier di Ais Piemonte Mauro Carosso, ha introdotto i giovani aspiranti nella prova di abbinamento cibo-vini, valida per la semifinale.

“C'è stato il massimo riservo fino alla messa in onda – prosegue Ciccioni - È stato interessante vedere all'opera la macchina organizzaiva che ruota intorno al talent televisivo. Uno staff formato da 60 persone. Ognuna, preparata a dovere su ogni argomento specifico. E poi chef Cannavacciuolo è esattamente come si vede in televisione: è una persona coinvolgente, con un carisma incredibile e una grande disponibilità verso tutti. Ringrazio chi ha preso parte e a Annamaria Borsetto e allo staff del suo ristorante Panta Rei che hanno curato il catering durante la giornata di riprese”.

L'ultima puntata della gara, in programma martedì prossimo su Sky Uno, si girerà a Villa Crespi e decreterà il vincitore finale. Ma la domanda che si chiedono tutti è: tornerà nel Biellese lo chef Cannavacciuolo? “Sicuramente ci saranno altre occasioni – conclude Ciccioni – per incontrarci nel prossimo futuro”.