A un anno dall'ictus, il territorio biellese festeggia l'ex sindaco di Tollegno Ivano Sighel

Un pomeriggio in allegria per festeggiare Ivano Sighel, ex sindaco di Tollegno che un anno fa è stato colpito da un principio di ictus. L'evento, organizzato dagli amici dell'ex primo cittadino tollegnese e dalle famiglie del Movimento dei Focolari di Biella, vuole anche rendere omaggio al lavoro pastorale, svolto dal sacerdote don Bruno Beggiato, recentemente scomparso, come parroco di Graglia.

La manifestazione si svolgerà domani pomeriggio, 14 dicembre, all'Istituto Salesiano di Muzzano a partire dalle 14,30. Dopo un momento di ricordo dedicato a don Beggiato verrà servita la merenda. Alle 18, infine, verrà celebrata la messa, che l'occasione sarà officiata dal vescovo Roberto Farinella.