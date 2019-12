A Masserano un tuffo nel Natale con l'associazione Genitori Sempre

"Buon Natale a te che vieni dal Nord, porta in dono la serenità, cogli al volo l'opportunità di sentire qualcosa dentro di te". Sono queste le prime parole che domenica 15 dicembre i piccoli cantori delle scuole di Masserano pronunceranno arrivando in piazza del Mercato.

Insomma, una data da segnare per far scorpacciate di caramelle, consegnare la lettera a Babbo Natale, ridere e scherzare, sognare ad occhi aperti in mezzo ai mercatini delle Scuole con tanti fantastici lavoretti e girovagare per le stradine del Borgo, ricche di storia ed atmosfera.