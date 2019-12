"Welcome Greta", Torino accoglie l'attivista dei Fridays For Future

Il Comune di Torino dà ufficialmente il benvenuto a Greta Thunberg. Questa mattina al balcone di Palazzo Civico è stato affisso lo striscione, a sfondo verde, "Welcome to Turin, Greta".

Questo pomeriggio l'attivista dei Fridays For Future sarà in piazza Castello, dalle 15. Ad accoglierla anche la sindaca Chiara Appendino, che nella giornata di ieri aveva dichiarato: "Siamo molto onorati di ospitarla nella nostra città, è grande l'emozione da parte di tutti. Le sue parole saranno certamente importanti, saremo tutti lì per ascoltarla. E’ rimasta molto colpita dalle immagini delle manifestazioni nei mesi scorsi e i ragazzi del Fridays for Future sono stati bravi a organizzare tutto. Il fatto che venga qui vuole anche essere un segnale per Torino come una delle città più inquinate d'Italia”.

Nonostante la nevicata che si sta abbattendo sulla città, è probabile che ad aspettare l'ambientalista svedese in centro arrivino migliaia di persone, soprattutto giovani. Il presidio di oggi tratterà il tema dello smog, proprio nel giorno in cui viene revocato a Torino il blocco dei diesel euro 4. I ragazzi di Fridays for Future sui social network, hanno lanciato un appello chiedendo di non portare cartelli sessisti, bandiere politiche e di non essere mai violenti. Visto l’appeal mediatico del personaggio pubblico, è stato anche richiesto di non cercare selfie con Greta.