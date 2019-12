Tempio Crematorio. I parenti: "Quando avremo giustizia?"

Martedì 10 dicembre si è tenuto un nuovo incontro organizzato dal team legale di Codacons relativo alla triste vicenda del “Tempio Crematorio di Biella”.

Il clima che si è respirato durante l’incontro e nel confronto tra legali e consulenti con le famiglie, si è contraddistinto per il profondo rispetto unito alla dignità di tutte le persone presenti, vittime alle quali è stata tolta persino la possibilità di piangere i loro cari.

Tutti i partecipanti sono stati informati circa gli sviluppi relativi al procedimento penale ancora pendente ed i percorsi che si stanno seguendo sui vari filoni processuali, che oggi vede i Fratelli Ravetti come principali imputati ma con possibili sviluppi, e sono state fatte molte domande circa gli accertamenti genetico - diagnostici in corso, che il consulente Generale Garofano ha avuto modo di illustrare in videocollegamento con Biella, ma ancora una volta la richiesta più pressante da parte di tutti è solo una: come e quando si avrà Giustizia per sé ma anche, e soprattutto, per chi non ha più voce ma anche dopo la morte meritava maggiore rispetto e dignità.