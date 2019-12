Ener.Bit: un appalto “verde” da 29 milioni di euro per riqualificare gli edifici pubblici del Biellese

Un appalto “verde” da 29 milioni di euro per riqualificare tutti gli edifici pubblici del Biellese. Questa è la grande sfida di Ener.Bit. In parte la sfida è già stata vinta ma la strada è ancora lunga, per questo ieri pomeriggio Ener.Bit ha invitato i rappresentati di tutti i comuni Biellesi a partecipare alla presentazione di quello che già è stato fatto. “Volevamo far toccare con mano i lavori di riqualificazione energetica e termica già attuati in 14 edifici della provincia – spiega il Presidente di Ener.Bit, Paolo Maggia -: in tutte le scuole superiori. Il liceo Classico è stato il primo ad essere terminato”. L’incontro si è infatti svolto nella sala del museo Roccavilla all’interno del Liceo Classico ‘Q. Sella’ di Biella, presenti molti sindaci e rappresentati dei comuni che hanno potuto provare il nuovissimo impianto termico ed elettrico installato nell’edificio.

Luci led intelligenti così come un impianto termico e di ventilazione gestito da remoto. Qui come negli altri istituti superiori del Biellese tutto è regolato dalla tecnologia. Le luci si accendono al passaggio di alunni o insegnanti e regolano l’intensità valutando la luce naturale, i termosifoni mantengono la temperatura segnalata per legge e si accendono quando rilevano un calo. Anche i ventilatori si attivano seguendo parametri impostati appositamente.

“Portiamo i giovani di Biella nel futuro – spiega Maggia – , insieme a Iren e Siram che hanno abbracciato questi interventi e si sono aggiudicati la gara d’appalto europea indetta per realizzare questo grande e importante intervento che vorremo estendere anche alle altre scuole del Biellese. Per giunta questi interventi si pagano da soli: grazie ai risparmi energetici che ne derivano. Per questo siamo qui oggi: per far toccare con mano i risultati delle nostre scelte e chiedere fiducia. Per la realizzazione di 14 edifici abbiamo utilizzato poco meno di 10 milioni, abbiamo ancora molto da dare e potremmo riqualificare tante altre scuole”.

Dopo le feste Ener.Bit chiederà ai comuni di esprimersi, chi vorrà una scuola intelligente non dovrà fare altro che mettersi nelle mani loro, di Iren e Siram.

Non solo efficienza e risparmio energetico ma anche un occhio di riguardo all’ambiente. Per la riqualificazione degli edifici sono stati installati 3908 corpi illuminanti a led, 1468 valvole termostatiche, 123 pompe, 21 m² di pannelli solari termici e 281 convettori ad ampia efficienza. Tutte queste accortezze fanno dell’appalto di Ener.Bit un appalto verde, dove l’energia arriva al 100% da energie rinnovabili. “Cosa comporta per l’ambiente? Ogni anno si eviterà la produzione di 31,39 tonnellate di Co2 all’anno – racconta entusiasta il Presidente Maggia - . Se dobbiamo fare esempi concreti sarebbe come se nel territorio ci fossero 2093 alberi in più; 69 barili di petrolio risparmiati e come se 333 auto in meno girassero per 1 anno intero nel Biellese. Senza contare che gli edifici pubblici riqualificati ammontano solo a ¼ di quelli presenti in provincia: è davvero un lavoro che sta già facendo la differenza”.