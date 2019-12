Biella, vecchio ospedale: A gennaio i lavori per rinforzare la recinzione

Partiranno a gennaio i lavori per rinforzare alcuni punti della recinzione del vecchio ospedale di Biella. È stata completata nei giorni scorsi, infatti, la procedura di gara con l’affidamento alla ditta che eseguirà l’intervento.

“È un'azione che avevamo annunciato - spiega il Commissario dell’Asl di Biella Diego Poggio - e che abbiamo portato avanti per venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze della popolazione, cercando di scoraggiare accessi non autorizzati al vecchio presidio”.

Inoltre, saranno installati barriere e cancelli di metallo di altezza adeguata ed è prevista un'ulteriore messa in sicurezza di più punti, con un rinforzo su alcune aree del perimetro esterno che oggi risultano essere più deboli.