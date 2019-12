6000 km per AISM, il viaggio di Osky su Rai 3

Da marzo il podista Marco Togni, Osky per gli amici, è in giro a piedi per l'Italia a sensibilizzare l'opinione pubblica e far conoscere la sclerosi multipla, portando sempre con sè la Carta dei Diritti di AISM per far capire i diritti delle persone: dall’inclusione sociale al diritto alla cura ed alla ricerca scientifica, dal diritto al lavoro alla buona qualità di vita.

Ad inizio novembre, Marco Togni fece tappa a Cavaglià, Roppolo e Viverone. Domani, sabato 14 novembre, mentre Togni sta facendo un passaggio "extra” in Sardegna e Sicilia, alle 12:15 su Rai 3, all'interno del TG3 Persone, andrà in onda "6000 km per AISM", il servizio sul viaggio di Osky.