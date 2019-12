Da Ristorante Panta Rei tradizione e creatività per Feste Gourmet - FOTOGALLERY

Dal 2008 vicino al centro cittadino di Cossato, Ristorante Panta Rei è un ambiente è accogliente e riservato, che offre una cucina gourmet e creativa, attenta alle novità ma senza trascurare i prodotti del territorio.

Aperto dal lunedì al sabato a pranzo e cena, e domenica su prenotazione per cerimonie ed eventi, Ristorante Panta Rei è un locale climatizzato, con comodo parcheggio, accesso per i disabili, e servizio Wi-Fi.

Ristorante Panta Rei propone menù alla carta, una carta dei vini con etichette nazionali ed internazionali, pausa pranzo con buffet e menù del giorno, catering per cerimonie ed eventi, e, su prenotazione, cucina senza glutine, colazioni di lavoro e brunch, e take away.

Per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale ed il cenone di Capodanno, da Panta Rei il menù sarà alla carta: "Ci piace lasciare ad ogni nostro ospite la possibilità di gustare ciò che preferisce. - dice la chef - Le carte per le feste, create ogni anno ad hoc, si articolano tra i piatti tradizionali e quelli più creativi con l’intento di riuscire a incontrare i gusti di tutti i nostri ospiti".

Anche a Natale 2019, Panta Rei propone il richiestissimo Menù Take Away di Natale, servizio di cucina da asporto con menù personalizzabile per chi non ha tempo e voglia di cucinare, ed ama trascorrere i pranzi e le cene delle festività comodamente a casa con il tocco di una Chef.

Per il pranzo di Natale, la proposta Take Away prevede due menù. Il primo con aperitivo + 2 antipasti + 1 primo piatto oppure 1 secondo piatto + dessert, a 25 euro. Il secondo con aperitivo + 2 antipasti + 1 primo piatto + 1 secondo piatto + dessert, a 28 euro.

I menu si possono comporre scegliendo tra Insalatina di mare e patata novella natalizia, Sformatino di funghi su crema di Grana Padano, Vitello tonnato “scomposto” come antipasti; Agnolotti piemontesi su fondente di verza, Tagliolini all’uovo con salmone affumicato e aneto come primi; Stinchetto d’agnello alle erbe fini accompagnate da patate e burro al prezzemolo, Rollé di branzino in guazzetto alla mediterranea come secondi; Tiramisù al pandoro, Torta soffice pere e cioccolato come dessert.

Gli ordini devono pervenire entro domenica 22 dicembre, alle ore 20, al numero di telefono 015921084 oppure via email a ristorante.pantarei@hotmail.it. Il ritiro delle confezioni può avvenire la sera della Vigilia oppure la mattina di Natale, direttamente presso il Ristorante Panta Rei.

Due menù con stessa composizione e prezzi per il cenone di Capodanno Take Away. Queste le proposte: Spiedino di sarde gratinato al forno accompagnato da insalatina portafortuna, Cotechino e zampone accompagnato da lenticchie, Fagottini di salmone affumicato norvegese ripieni di spuma di formaggio tenero all’erba cipollina e crostini come antipasti; Pacchero al sapore di mare con patate cozze e vongole, Lasagnetta al forno alla boscaiola come primi; Calamaro ripieno accompagnato da caponatina di verdure, Brasato di manzo piemontese al nebbiolo accompagnato da purea di patate come secondi; Mousse allo zabaione di Zibibbo con frutti rossi, Torta soffice alle nocciole e crema pasticcera alla vaniglia come dolci.

Per Capodanno gli ordini devono pervenire entro domenica 29 dicembre, alle ore 12, al numero di telefono 015921084 oppure via email a ristorante.pantarei@hotmail.it.. Il ritiro delle confezioni avverrà la sera del 31 dicembre direttamente presso il Ristorante Panta Rei, in Via Martiri della Libertà 67 a Cossato.