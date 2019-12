Rugby: iniziato il raduno Selezione Nazionale U20 a Biella

Da questo pomeriggio, giovedì 12 dicembre, la Selezione Nazionale U20 si trova in raduno a Biella. I ragazzi, sotto la guida del tecnico Fabio Roselli e del suo assistant Andrea Moretti, hanno iniziato immediatamente la preparazione nelle strutture che continuerà anche nella mattinata di domani.

Prima della partenza prevista per il pomeriggio di domani, gli Azzurrini selezionati e tutto lo staff al seguito, pranzeranno presso la Club House gialloverde, in compagnia degli atleti di Brc Asad.

Vittorio Musso, presidente di Biella Rugby Club: “Riteniamo che la passione per il rugby coinvolga necessariamente le nostre Nazionali. In proposito, abbiamo pensato di far vivere l’emozione di incontrare gli Azzurrini, come già abbiamo fatto negli anni passati coinvolgendo altre nostre squadre, ai nostri ragazzi dell’Asad che non avevano ancora avuto l’opportunità di incontrare i ragazzi della Nazionale. La condivisione del pranzo prima della partenza, sarà il modo migliore per legare i ragazzi Asad ancora di più al nostro sport che non è solo speciale, ma è uno sport che crea legami tra le squadre che si trovano tra loro: favorisce le relazioni, stimola i sentimenti e unisce. Questo è il messaggio che vogliamo dare, insieme ai ragazzi della Selezione Nazionale U20”.

La comitiva azzurra, si trasferirà oltralpe per il confronto in calendario sabato 14 (calcio d’inizio alle ore 15) contro Grenoble RFC Espoire.