Basket, Teens Cossato premiato dalla Fip per la promozione in serie C Silver

C'era anche il Fanton Teens Cossato tra le squadre di pallacanestro piemontesi premiate lunedì pomeriggio al Pala Ruffini di Torino, in occasione della tradizionale kermesse organizzata dalla FIP Piemonte e dedicata alle realtà cestistiche della regione.

La delegazione biellese con in testa il presidente Luciano D'Agostino e coach Gianpiero Bertetti, ha ricevuto il gagliardetto celebrativo della promozione ottenuta lo scorso giugno dalla serie D alla C Silver. Giornata resa speciale dalla cerimonia di intitolazione del palasport a Gianni Asti, storico allenatore di pallacanestro torinese morto lo scorso dicembre. Presenti Gianni Petrucci, presidente nazionale della FIP, Romeo Sacchetti, allenatore della nazionale italiana di pallacanestro e Paolo Mastromarco, presidente FIP Piemonte.

"È stato un momento emozionante - spiega Luciano D'Agostino, presidente del Teens Cossato - Per la nostra ambiziosa ma piccola società è motivo di grande orgoglio ricevere un riconoscimento così prestigioso, ancor di più in una giornata dedicata a un personaggio mitico come Gianni Asti. Solo due anni e mezzo fa giocavamo nel campionato di promozione e oggi siamo in testa a quello di serie C Silver. Una crescita frutto di ambizione e passione, gli stessi sentimenti che, anche in futuro, dovranno essere alla base del nostro progetto".