Discarica amianto, la risposta di Pella a Ramella Pralungo: "Non è più presidente della Provincia. Se ne faccia una ragione"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Direttore, in questi giorni mi sono confrontato lungamente al telefono sia con il Presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, persona capace, concreta e disponibilissima al dialogo e non arrogante e supponente come il vice Emanuele Ramella Pralungo , sia con il Sindaco di Salussola Carlo Caprio, il quale, eventualmente dispone di mezzi propri per difendersi da attacchi politici e non ha certamente bisogno di chiamare in causa me o altri colleghi sindaci. Non è, infatti, nel mio stile affannarmi per cercare di attribuire colpe all'una o all'altra parte, riducendole peraltro a una questione di mera appartenenza partitica, come invece fa costantemente Ramella Pralungo, poiché non sarebbe risolutorio rispetto a un problema che riceve oggi rinnovata attenzione da parte di decisori politici e soprattutto cittadini.

Solo dal confronto serio e pacato potrà emergere chiaramente la ricostruzione nel tempo dell’accaduto e le responsabilità degli enti istituzionali Regione, Provincia o Comune che, a vario livello e a vario titolo, hanno autorizzato l’iter procedimentale fino ad ora e determinato i futuri sviluppi della questione. Mentre non è da sgradevoli, supponenti e arroganti battibecchi perpetrati dal Vicepresidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo. Non è prevaricando che si rispetta lo spirito costruttivo con cui i Sindaci , eletti dai cittadini, svolgono il proprio mandato nell’interesse del bene comune, e non di questo o quell’altro schieramento. Ramella Pralungo si faccia una ragione.....non è lui il primo della classe, ma ci sono anche tante altre persone che si battono per il territorio non solo con sterili comunicati ma con fatti concreti, e soprattutto si faccia una ragione che il presidente della Provincia non è più lui ma Gianluca Foglia Barbisin, un Presidente che risponde, come me e tanti altri amministratori, esclusivamente all’interesse del territorio e affronta il conforto in modo costruttivo e propositivo.

Come ho avuto modo di dichiarare, proseguirò la mia attività, nel pieno rispetto delle prerogative e delle responsabilità del ruolo che ciascuno ricopre e con la massima disponibilità a contribuire nel trovare una soluzione condivisa ottimale utilizzando ogni mezzo a me disponibile, quali interrogazioni parlamentari o ricorso ad autorità di giustizia amministrativa. Ribadisco inoltre il mio convincimento: la salute dei cittadini dovrà rimanere in cima ai criteri di valutazione di ogni scelta in quanto bene non negoziabile”.