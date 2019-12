Assocars: assemblea per le attività dell'ottavo anno

I soci di assocars, storica associazione di carrozzieri biellesi che dal 2012 opera nell’interesse di tutelare aziende e danneggiati, in occasione delle festività natalizie si incontrano per il resoconto annuale e per le disposizioni da seguire nel 2020. “Sono molto soddisfatto del gruppo che si è creato in questi anni” afferma il presidente Alberto Bonino che sottolinea i risultati positivi degli ultimi anni specialmente a livello legislativo. “ la clientela è molto più attenta alla sicurezza e vuole vetture ben riparate non solo lucide , i carrozzieri che hanno deciso di fare gruppo si ritrovano nel condividere garanzie di standard qualitativi e tecnici al passo coi tempi. Lavorare senza accordi al ribasso o convenzioni che vanno a intaccare questi standard permette di avere aziende sane, clienti soddisfatti e vetture riparate a regola d arte”.

La legge del 4 agosto 2017 dice chiaramente in poche righe che il danneggiato è totalmente libero di scegliere il proprio carrozziere di fiducia e anche a questo riguardo il presidente si esprime molto positivamente: “Essere scelti liberamente vuol dire lasciare in mano ad ognuno di noi il potere di far capire come operiamo nella massima trasparenza e la responsabilità di quello che andiamo a svolgere, noi siamo i carrozzieri degli automobilisti, chi sceglie una carrozzeria assocars sa cosa trova e negli anni ne abbiamo avuto il riscontro, purtroppo” conclude Bonino “ lo spirito associativo non può e non deve essere per tutti ma chi ha una visuale più ampia del mondo delle riparazioni è il benvenuto. In questi giorni alcuni Soci stanno giocando con i bambini delle scuole elementari per insegnare loro la sicurezza in auto e sulla strada, è stato un percorso difficile far cambiare la nostra immagine nella comunità da manovalanza che ripara auto quando si ha un danno a punto di riferimento per chi si mette alla guida ma oggi stiamo raccogliendo i frutti dei sacrifici del direttivo e di chi ha deciso di darci sempre il suo supporto. Auguro un buon 2020 ai colleghi e invito i lettori nuovamente a fare sempre molta attenzione su chi affidare la propria auto e di conseguenza la propria sicurezza e quella dei trasportati”.