Il Natale in una scatola? È piena di cioccolatini TAF!

Regali da sogno o piccoli pensieri preziosi: lasciati avvolgere dalla magia delle feste e scopri subito le scatole regalo perfette per le persone che ami. Ogni anno, in occasione delle feste natalizie, Cioccolato TAF propone confezionamenti unici e ricercati che rendono i nostri prodotti un’ottima scelta per un regalo di Natale impeccabile e di impatto.

Packaging ad hoc elaborati e studiati per la persona a cui è destinato il dono.

Le signore rimarranno ammaliate dall’oro dell’Elleboro, più conosciuta come Rosa di Natale, il fiore che quest’anno abbiamo scelto per la nostra vetrina principale.

La sua maestosità custodisce i nostri migliori cioccolatini come dei veri e propri gioielli e li rende un regalo goloso e al contempo di estrema eleganza.

Ma non è tutto: troverete anche packaging eleganti dedicati al pubblico maschile e divertenti e coloratissimi per stupire i più giovani.

Tanti prodotti di cioccolateria artigianale, biscotti, marmellate e confetture, tè e tisane, una vasta gamma di vini e spumanti, il panettone artigianale di Salvatore De Riso…tutti vestiti a festa e incartati ad uno ad uno per comporre anche ricchi cesti natalizi.

Vieni a scoprire le nostre vetrine in centro a Biella. Ti aspettiamo in via Garibaldi, 5.

Prenota la tua confezione natalizia firmata Cioccolato TAF

telefonando al numero 015 22341