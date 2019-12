Santa Lucia e "Babbo Natale in moto" al Centro Commerciale I Giardini

In trepidante attesa per il “weekend di Santa Lucia”, il mondo biker si mobilita con un nuovo appuntamento biellese. Protagonista proprio Santa Lucia, il personaggio femminile molto sentito in parecchie città del nord, vicina ai bambini e dedita alla loro protezione.

Il Centro Commerciale “I Giardini”, insieme a Think Biker, Steel Roses MC e Gatto lupo, hanno creato questo evento e grazie al patrocinio di ben 6 comuni (Biella, Verrone, Benna, Sandigliano, Borriana e Cerrione) hanno coinvolto paesi e scuole in una raccolta benefica in favore della Domus Laetitiae, impegnata con il progetto “psicotecnologie” nella realizzazione di una stanza sensoriale tecnologicamente all’avanguardia per i suoi ospiti.

Sabato 14 dicembre

La festa inizierà sabato pomeriggio dalle 14 in Piazza Casalegno, al Centro Commerciale “I Giardini”, e l’invito è esteso in particolar modo ai bambinil. La musica de “I ladri di Sogni”, cover band dei Nomadi, intratterrà i partecipanti, mentre Santa Lucia distribuirà un piccolo omaggio a tutti i piccoli ospiti che vorranno accorrere.

Cioccolata e the caldi per tutti grazie alla partecipazione di Agorà Palace e la Sartoria, mentre un gruppo di rombanti quad permetterà ai piccini di effettuare un piccolo giro tra le scintillanti moto che faranno da cornice alla splendida atmosfera natalizia che gli organizzatori si augurano di poter regalare.

Domenica 15 dicembre

La mattina successiva invece, domenica 15 dicembre, tutti in sella per un motogiro che rievoca il “Primo Storico Babbo Natale in moto a Biella”. Santa Lucia e i Babbi Natali, che ci si augura possano essere tantissimi, porteranno il loro saluto nelle piazze dei comuni che hanno collaborato nell’organizzazione di questo fine settimana di beneficienza.

Il tour partirà alle 9.15 dal Centro Commerciale “I Giardini” e toccherà le piazze di Biella, Verrone, Benna, Sandigliano, Borriana e Cerrione; questo per permettere anche a bambini e adulti che vorranno venire a salutarli, di conoscerne il percorso.

L'evento trova spazio per diventare un'iniziativa benefica rivolta verso una struttura importante per l’area biellese.