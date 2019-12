Un pomeriggio di musica ed allegria in un caldo ambiente natalizio con punto di ristoro, angolo per i bambini e le confetture di mele come idea regalo.

Questo il programma della festa organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Piatto per domenica 15 dicembre, alle 16, presso la palestra comunale (in frazione Malina 1), dove si terrà il concerto Natalcantando con il coro Noi Cantando di Cossato.

Informazioni consultando la pagina Facebook della Pro Loco di Piatto.